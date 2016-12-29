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Четверг,
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Здание в центре Москвы оцеплено из-за угрозы взрыва

На Новинский бульвар прибыли спецслужбы, МЧС, машины скорой помощи и дополнительные наряды полиции

Из-за угрозы взрыва сотрудники правоохранительных органов выставили оцепление вокруг здания на Новинском бульваре в центре Москвы.

Сначала поступила информация о пожаре в здании, однако затем стало известно, что речь идет об угрозе взрыва, передает Life.

Сотрудники спецслужб, МЧС, дополнительные наряды полиции и машины скорой помощи прибыли на место происшествия.

Официального подтверждения поступившей информации пока нет, данные уточняются, сообщает телеканал «360».

Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

Здание в центре Москвы оцеплено из-за угрозы взрыва

На Новинский бульвар прибыли спецслужбы, МЧС, машины скорой помощи и дополнительные наряды полиции

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