Здание в центре Москвы оцеплено из-за угрозы взрыва

На Новинский бульвар прибыли спецслужбы, МЧС, машины скорой помощи и дополнительные наряды полиции
Из-за угрозы взрыва сотрудники правоохранительных органов выставили оцепление вокруг здания на Новинском бульваре в центре Москвы.
Сначала поступила информация о пожаре в здании, однако затем стало известно, что речь идет об угрозе взрыва, передает Life.
Сотрудники спецслужб, МЧС, дополнительные наряды полиции и машины скорой помощи прибыли на место происшествия.
Официального подтверждения поступившей информации пока нет, данные уточняются, сообщает телеканал «360».