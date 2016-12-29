Здание в центре Москвы оцеплено из-за угрозы взрыва

Из-за угрозы взрыва сотрудники правоохранительных органов выставили оцепление вокруг здания на Новинском бульваре в центре Москвы.

Сначала поступила информация о пожаре в здании, однако затем стало известно, что речь идет об угрозе взрыва, передает Life.

Сотрудники спецслужб, МЧС, дополнительные наряды полиции и машины скорой помощи прибыли на место происшествия.

Официального подтверждения поступившей информации пока нет, данные уточняются, сообщает телеканал «360».