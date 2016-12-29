Брянские автоинспекторы изготовили с детьми съедобные дорожные знаки

В брянском городе Севске гаишники вместе с местными ребятами провели оригинальную и вкусную акцию по изучению основ безопасности на дорогах. Как сообщает NASHBRYANSK.RU, дети вместе с дорожными полицейскими побывали в гостях у мастера по изготовлению и росписи пряников.

Ребята слепили угощения в виде знаков, жезла и патрульной машины из песочного теста и украсили их глазурью. Пока дети готовили угощения, инспектор по пропаганде и безопасности дорожного движения Юлия Бакаева рассказывала им, что обозначает каждый из знаков.

После мастер-класса автоинспекторы рассказали о правилах перехода проезжей части и необходимости использования светоотражателей в темное время суток.