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Брянские автоинспекторы изготовили с детьми съедобные дорожные знаки

Акция проводилась, чтобы рассказать ребятам о безопасности на дорогах

В брянском городе Севске гаишники вместе с местными ребятами провели оригинальную и вкусную акцию по изучению основ безопасности на дорогах. Как сообщает NASHBRYANSK.RU, дети вместе с дорожными полицейскими побывали в гостях у мастера по изготовлению и росписи пряников.

Ребята слепили угощения в виде знаков, жезла и патрульной машины из песочного теста и украсили их глазурью. Пока дети готовили угощения, инспектор по пропаганде и безопасности дорожного движения Юлия Бакаева рассказывала им, что обозначает каждый из знаков.

После мастер-класса автоинспекторы рассказали о правилах перехода проезжей части и необходимости использования светоотражателей в темное время суток.

Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

Брянские автоинспекторы изготовили с детьми съедобные дорожные знаки

Акция проводилась, чтобы рассказать ребятам о безопасности на дорогах

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