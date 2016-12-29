Путин попросил Генпрокуратуру проверить скандальный туркластер «Елец»

Президент Владимир Путин попросил Генпрокуратуру и Счетную палату проверить эффективность расходования бюджетных денег на липецкий туркластер «Елец».



Как напоминает ABIREG.RU, в начале декабря 2016 года в столице прошел Форум действия «Общенационального народного фронта» (ОНФ), где руководитель проекта ОНФ «За честные закупки» Анастасия Муталенко рассказала о туркластере «Елец», обвинив елецких чиновников в нецелевой трате бюджетных денег.

Как сообщили активисты ОНФ, в Ельце за 1 млрд бюджетных рублей уложили 6 км водопровода на 14 улицах, 2,5 км канализации и заменили оборудование на насосных станциях. В то же время открыли спортбар и несколько торговых центров. После этого туркластер был проверен Ростуризмом, однако нарушений не было найдено.

В конце июля замруководителя Ростуризма Николай Королев сообщил, что Федеральное агентство по туризму предложило добавить средств на развитие туркластера «Елец» еще на 106 млн рублей. Всего же до 2019 года он получит 3,8 млрд рублей из федерального и облбюджета.

Туристско-рекреационный кластер «Елец» образован в 2011 году. В прошлом году его посетило около 50 тыс. экскурсантов и 20 тыс. туристов.



«Елец» — не единственный туристический кластер в списке президента. Также проверку проведут до 1 апреля 2017 года в туристических кластерах «Амур» (Амурская область), «Северная мозаика» (Якутия) и «Тункинская долина» (Бурятия).

