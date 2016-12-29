Кудрин ожидает роста экономики РФ на уровне 4% после 2019 года

Россия к 2019 году может выйти на уровень экономического роста выше 3%, а к 2021-2022 — на уровень 4%, заявил глава Совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин в интервью телеканалу «Россия 24».

Он пояснил, что эти показатели вошли в основу стратегии экономического развития России, которую сейчас разрабатывает ЦСР.

«Мы сегодня привлекли все ключевые институты, которые работают с экономическими факторами. Все они говорят, что это сверхзадача, чтобы сегодня выйти на такие темпы», — сказал Кудрин.

При этом он констатировал, что в настоящее время цены на нефть неустойчивы.

«Есть еще целый ряд факторов, которые могут опять повлиять на снижение, включая дополнительную добычу в мире и, может быть, стагнацию спроса, если в Китае будет усложняться ситуация с экономическим ростом», — пояснил экс-министр финансов РФ.