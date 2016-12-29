В Самаре создатель финансовой пирамиды получил семь лет колонии. 31-летнего мужчину осудили за мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

Было установлено, что компания осужденного действовала в Самаре с февраля 2014 по январь 2015 года. Фирма под видом инвестиционной деятельности предлагала гражданам вкладывать их деньги. За это самарцам обещали высокую прибыль за счет процентов от вложенных средств.



Как передает «ВолгаНьюс.рф», мужчина первые месяцы действительно выплачивал некоторым вкладчикам незначительные проценты за счет средств других людей. За время существования его компания обманом привлекла деньги 56 человек. Общая сумма составила более 8 млн рублей.



При этом вкладчиками являлись преимущественно пенсионеры. Ущерб потерпевшим так и не возмещен.