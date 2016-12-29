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Четверг,
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Госдеп США подтвердил высылку российских дипломатов

Персонами нон-грата объявлены 35 российских официальных лиц

Госдепартамент объявил персонами нон-грата 35 российских официальных лиц, действия которых не соответствовали их дипломатическому статусу или статусу консульского работника.

Об этом говорится в заявлении официального представителя госдепа Марка Тонера, передает «Интерфакс».

Госдепартамент также проинформировал правительство России, что запретит доступ российского персонала в два развлекательных комплекса (recreational compound) в США, которыми владеет российское правительство, отмечается в заявлении.

Напомним, накануне стало известно, что США 29 декабря объявят новые санкции в отношении РФ.

Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

Госдеп США подтвердил высылку российских дипломатов

Персонами нон-грата объявлены 35 российских официальных лиц

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