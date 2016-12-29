Экс-главе СКР Кузбасса предъявили еще одно обвинение

Центральный районный суд Новосибирска продлил арест бывшему руководителю следственного управления СКР по Кемеровской области Сергею Калинкину. Кроме того, против него возбуждено еще одно уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».



О том, что Калинкин стал фигурантом уголовного дела о вымогательстве стало известно в ноябре 2016 года. Всего в этом деле семь обвиняемых, в их числе два заместителя губернатора Кемеровской области Алексей Иванов и Александр Данильченко.



Напомним, СКР 14 ноября возбудил уголовное дело по факту вымогательства по предварительному сговору 51% акций АО «Разрез «Инской» у Антона Цыганкова. Всем семерым фигурантам было предъявлено обвинение.