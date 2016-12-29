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Экс-главе СКР Кузбасса предъявили еще одно обвинение

Сергею Калинкину продлили арест до 13 апреля 2017 года

Центральный районный суд Новосибирска продлил арест бывшему руководителю следственного управления СКР по Кемеровской области Сергею Калинкину. Кроме того, против него возбуждено еще одно уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

О том, что Калинкин стал фигурантом уголовного дела о вымогательстве стало известно в ноябре 2016 года. Всего в этом деле семь обвиняемых, в их числе два заместителя губернатора Кемеровской области Алексей Иванов и Александр Данильченко.

Напомним, СКР 14 ноября возбудил уголовное дело по факту вымогательства по предварительному сговору 51% акций АО «Разрез «Инской» у Антона Цыганкова. Всем семерым фигурантам было предъявлено обвинение.

Как сообщает Сибирское агентство новостей, ранее суд продлил домашний арест другим фигурантам этого дела  вице-губернатору Кемеровской области Алексею Иванову и учредителю «ПТК Уголь» Александру Щукину.

Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

Экс-главе СКР Кузбасса предъявили еще одно обвинение

Сергею Калинкину продлили арест до 13 апреля 2017 года

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