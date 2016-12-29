В Новой Москве сотрудник полиции погиб после нападения

Группа неизвестных совершила нападение на полицейских с целью завладеть оружием в Новой Москве, передает «Интерфакс».

По словам источника в силовых структурах, нападение произошло в поселении Роговское. Один сотрудник полиции убит.

«Группа из нескольких человек, от пяти до семи, совершила нападение на сотрудников полиции, один сотрудник смертельно ранен. Преступники завладели двумя автоматами и пистолетом с полными боекомплектами», — сказал собеседник агентства.