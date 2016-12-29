Эксперт: России стоит подумать, отвечать ли на высылку симметрично

Российским властям стоит «серьезно подумать», оправдан ли в сложившейся ситуации вариант симметричного ответа на высылку из США своих дипломатов, считает экс-глава международного главка Минобороны Леонид Ивашов.



В четверг вечером администрация США объявила 35 сотрудников отечественной дипмиссии персонами нон грата и решила сократить присутствие российских дипломатов в стране. Американские власти объясняют такое решение реакцией на вмешательство России в выборы президента Штатов, победителем которых стал республиканец Дональд Трамп.



«Стоит серьезно подумать: может быть, нам не отвечать адекватно. С приходом Трампа тогда можно восстановить дипломатическую и разведывательную деятельность», — цитирует Ивашова «Интерфакс».

По словам генерала, с помощью высылки российских дипломатов завершающий свою работу в Белом доме демократ Барак Обама пытается усложнить работу будущей администрации Трампа, сигнализирующей о намерении улучшать отношения с Москвой.

«Он пытается расставить мины-ловушки, чтобы Трампу было трудно восстанавливать отношения с Россией», — пояснил Ивашов.



По его словам, высылка нанесет определенный урон работе российских дипломатов и разведчиков, но Москве в сложившихся условиях необязательно отвечать симметрично.

