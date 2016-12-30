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Американский политолог: высылка дипломатов - лишь часть новых санкций

Главное сейчас - это реакция России и Трампа, считает Николай Злобин

Выдворение из США 35 российских дипломатов представляет собой лишь часть новых санкций против России из-за приписываемого Москве вмешательства во внутренние дела страны при помощи хакерских атак, считает глава исследовательского центра Center on Global Interests в Вашингтоне Николай Злобин.

В разговоре с «Известиями» эксперт отметил, что в очередном пакете антироссийских санкций есть и «необъявленная часть».

По словам Злобина, высылка - это часть того пакета санкций против России, о котором Барак Обама давно объявил, за, как считают американцы, вмешательство в компьютерные сети США.

«Обсуждались разные комбинации санкций. Белый дом объявил лишь публичную часть санкций, куда входит довольно большое число российских дипломатов, закрытие нескольких российских дипломатических учреждений. Но есть еще, и Обама этого не скрывает, необъявленные санкции, о которых мы публично не знаем, и когда они будут применены, в каком объеме, Белый дом пока не заявил», - пояснил собеседник «Известий».

По мнению Злобина, сейчас главный вопрос – это каким будет окончательный вариант новых санкций, как на это отреагирует Россия и какая реакция последует от Дональда Трампа, который 20 января станет президентом США.

«Пока Трамп никак не прокомментировал это решение, поэтому его позиция не очень понятна. Но Белый дом обещал, что в ближайшие дни – в начале 2017 года – опубликует большой доклад, посвященный роли России во вмешательство в компьютерные сети США и их союзников. И тогда после этого доклада Трамп, скорее всего, выработает свою четкую позицию», - рассказал политолог.

В четверг вечером по московскому времени госдепартамент США объявил 35 дипломатов России персонами нон грата, поскольку их «деятельность не соответствует их дипломатическому или консульскому статусу».

Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Американский политолог: высылка дипломатов - лишь часть новых санкций

Главное сейчас - это реакция России и Трампа, считает Николай Злобин

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