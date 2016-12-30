Четверо напавших на сотрудников Росгвардии в Москве задержаны

Четверо участников нападения на наряд вневедомственной охраны Росгвардии в Новой Москве задержаны, а захваченное ими табельное оружие возвращено, сообщил столичный полицейских главк.



"Задержаны четверо подозреваемых в нападении на наряд вневедомственной охраны на территории ТиНАО", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, операция по поимке предполагаемых преступников была совместной - в ней участвовали как полицейские, так и росгвардейцы.

Табельное оружие наряда, подвергшегося нападению, возвращено и доставлено в местный полицейский участок.



В свою очередь источник РИА Новости сообщил, что возвращена лишь часть захваченного оружия.

Нападение произошло, когда наряд Росгвардии остановился для проверки документов. По силовикам был открыт огонь из неустановленного оружия, в результате один из них погиб.

