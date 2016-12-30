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Пятница,
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Портовый кран рухнул в Анадыре из-за шторма

Порывами сильного ветра сорвало крыши с нескольких зданий

Бушующий на Чукотке шторм привел к аварии в морском торговом порту Анадыря. Ветер, порывы которого достигают 50 метров в секунду, повалил портовый кран. Кроме того, были повреждены несколько домов на улице Ленина. Ветром сдуло с крыш рубероид и сайдинг.

«Специалистами порта проведено обследование конструкций. Угрозы для жизни людей нет. В настоящее время навигация в Чукотском АО окончена, морской порт закрыт»,— приводит «РИА Новости» информацию от местного МЧС.

Крыши было принято решение не ремонтировать, отложив восстановление покрытия до лета. Сорванный настил не повлияет на безопасность и комфорт живущих в домах людей, утверждают специалисты.

Из-за непогоды в некоторых населенных пунктах не работает свет и связь, закрыты аэропорт Угольный и федеральная автотрасса. В настоящее время ураганный ветер на Чукотке утих, но в первые дни 2017 года в регионе вновь ожидаются порывы до 40 м/с.

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Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Портовый кран рухнул в Анадыре из-за шторма

Порывами сильного ветра сорвало крыши с нескольких зданий

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