Портовый кран рухнул в Анадыре из-за шторма

Бушующий на Чукотке шторм привел к аварии в морском торговом порту Анадыря. Ветер, порывы которого достигают 50 метров в секунду, повалил портовый кран. Кроме того, были повреждены несколько домов на улице Ленина. Ветром сдуло с крыш рубероид и сайдинг.

«Специалистами порта проведено обследование конструкций. Угрозы для жизни людей нет. В настоящее время навигация в Чукотском АО окончена, морской порт закрыт»,— приводит «РИА Новости» информацию от местного МЧС.

Крыши было принято решение не ремонтировать, отложив восстановление покрытия до лета. Сорванный настил не повлияет на безопасность и комфорт живущих в домах людей, утверждают специалисты.

Из-за непогоды в некоторых населенных пунктах не работает свет и связь, закрыты аэропорт Угольный и федеральная автотрасса. В настоящее время ураганный ветер на Чукотке утих, но в первые дни 2017 года в регионе вновь ожидаются порывы до 40 м/с.