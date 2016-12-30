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Полицейский автомобиль сбил пешехода в Балашихе

Подполковник полиции увез пострадавшего в неизвестном направлении, начата служебная проверка

ДТП с участием полицейских произошло в подмосковной Балашихе.

Инцидент случился накануне около 19.00, сообщает Lenta.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника издания, приехавшая по вызову очевидцев скорая осмотрела пострадавшего и выявила у него тупую травму живота, с которой необходима срочная госпитализация.

«Но внезапно приехавший на место ДТП подполковник полиции отобрал у врачей раненого и на служебной машине увез его в неизвестном направлении», — рассказал он.

По словам источника, полицейский угрожал врачам задержанием и уголовным преследованием, но представиться и оставить запись в карте вызова отказался.

Медики сообщили о произошедшем руководству, после чего последовало официальное заявление в дежурную часть и сообщение в прокуратуру.

По данным собеседника издания, начаты служебные проверки, которые ведут подмосковный главк МВД и ГСУ СК РФ по Московской области.

Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Полицейский автомобиль сбил пешехода в Балашихе

Подполковник полиции увез пострадавшего в неизвестном направлении, начата служебная проверка

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