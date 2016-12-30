Семь человек пострадали в ДТП с автобусом на Алтае

Семь пассажиров маршрутного автобуса пострадали в ДТП с участием еще двух автомобилей на трассе Алтая недалеко от Заринска,

Как сообщает региональный главк МВД, среди пострадавших трое детей.

Одного ребенка госпитализировали, всем остальным оказали медицинскую помощь на месте ДТП.

По данным ведомства, столкнулись автобус ПАЗ-32054, легковой автомобиль KIA Sportage и Toyota Camry.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и столкнулся с автомобилем KIA, который отбросило на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с Toyota.

По факту аварии проводится проверка.