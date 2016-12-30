Новогодняя дипломатическая война

29 декабря Государственный департамент США объявил о высылке из США 35 российских дипломатов, являющихся сотрудниками российского посольства в Вашингтоне и консульства в Сан-Франциско, и членов их семей в течение 72 часов. Одновременно американские власти заявили российскому МИДу, что они закрывают доступ для российского персонала к двум загородным резиденциям в шт. Мэриленд и Нью-Йорк. По всей видимости, американские власти руководствовались при этом самыми лучшими побуждениями, посчитав, что отметив Рождество на территории США, российские дипломаты и члены их семей получат возможность отпраздновать встречу Нового года на Родине.

Эту беспрецедентную акцию администрации Обамы нельзя квалифицировать иначе как объявление России масштабной «дипломатической войны» (возможно, со сроком окончания 20 января 2017 г., когда персоной non grata в Белом Доме будет объявлен Обама и проживающие с ним члены его семьи. Одновременно ему также будет запрещено посещать загородную резиденцию Кэмп-Дэвид, расположенную по случайному стечению обстоятельств в шт. Мэриленд). Подобного рода масштабной высылки дипломатов нашей страны не было с 1985 г., когда из США было выслано 25 советских дипломатов и членов их семей. Однако в тот период их высылка была связана с классикой жанра периода «холодной войны» между США и СССР − шпионским скандалом, связанным с арестом членов семьи офицера ВМС США Дж.Уокера, уличенного в передаче американских государственных секретов советской разведке и приговоренного к пожизненному заключению (он скончался в федеральной тюрьме в шт. Северная Каролина в августе 2014 г., и окончание «холодной войны» никак не повлияло на его судьбу – показательный штрих к глубинному американскому пониманию завершения противостояния США и СССР).

Формально Государственный департамент США связал поспешную высылку российских дипломатов в качестве ответной меры «на российское вмешательство в президентскую выборную кампанию в США», Помимо этого американские власти пришли в негодование от того унижения, которому подвергаются в России американские дипломаты, что выразилось в частности, в «передачах по российскому государственному телевидению данных личностного характера об американском дипломатическом персонале, которые создали для них риски» − имеются в виду, по всей видимости, риски для их личной безопасности.

Мне лично представляется, что широкое обнародование этих данных если и могло породить какие-то сложности для американских дипломатов, то только исключительно в плане распространения среди россиян сочувствия к их нелегкой судьбе, поскольку учитывая экономические трудности, переживаемые в настоящее время россиянами, косвенно способствовало поиску общих точек соприкосновения между Россией и США: оказывается, трудно не только нам, но и им!

Надуманный характер действий Государственного департамента США, который больше напоминает дипломатию, практикуемую какой- либо отсталой африканской страной или латиноамериканской «банановой» республики, может быть наглядно прослежен на примере появившегося 29 декабря заключения о «злонамеренном» характере киберактивности России, подготовленного совместно ФБР и Министерством внутренней безопасности. По идее, этот доклад, наспех составленный по методологии «рекле» («режем – клеем») и должен был явиться обоснованием ответных действий США на дипломатическом фронте на хакерские атаки России во время президентской кампании 2016 г. Ознакомившись с докладом, я пришёл к выводу, что в принципе его мог составить старшеклассник, делающий первые шаги на пути овладения азами компьютерно- информационной грамотности.

Первая часть «доказательств» содержит систему «волноводов», схематически связывающих российские компьютерные центры, которые предположительно занимались хакерскими атаками с объектами на территории США, которые подверглись хакерским атакам. Поскольку Интернет представляет собой систему оптико-волоконной связи «всех со всеми», то эта схема является ничем иным, как наглядным объяснением того, что в принципе представляет собой Интернет и как он устроен. Далее в докладе даётся перечень примерно 50 российских компьютерных центров, которые занимаются, помимо всего прочего и хакерскими атаками. Их аббревиатура составлена таким образом, что автор этих строк, не отходя от кассы», может быстро составить список из ещё 50 подобного рода «центров». Их перечень призван убедить читателя в том, что Россия прямо-таки нашпигована подобного рода высокотехнологичными центрами, что невольно наводит на мысль, что в России, оказывается, имеется ещё что-то, помимо бензоколонок (или что бензоколонки на самом деле и являются хорошо замаскированной формой компьютерных хакерских центров)?

И, наконец, дается коротких перечень «компьютерных следов», оставленных в ходе российских хакерских атак. ​​​​​​​И вот этот перечень, собственно говоря, и стал основанием для объявления России новогодней «дипломатической войны».

Складывается ощущение, что в настоящее время Белый Дом всё в большей степени напоминает «бункер фюрера» весны 1945 г. «Бункерно-провокационное мышление» Обамы и его окружения, однако, за три недели, оставшиеся до окончания пребывания его администрации у власти, может натворить ещё немало бед как для самой Америки, так и для российско-американских отношений.

Автор - главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук.