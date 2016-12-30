Парламент Турции одобрил переход страны к президентской республике

Специальная парламентская комиссия Турции одобрила инициативу о внесении в конституцию страны изменений. Законопроект предусматривает переход к президентской форме правления.

Проект внесла в парламент правящая партия справедливости и развития (ПСР) три недели назад, передает ТАСС. Если законопроект будет принят, то должность премьер-министра будет упразднена, а исполнительная власть перейдет к главе государства и вице-президенту. Также предусмотрено увеличение числа парламентариев с 550 до 600.

Для того, чтобы закон был принят, необходима поддержка не менее 330 депутатов. Затем будет организован референдум.