Внучатого племянника Джона Кеннеди арестовали за драку в баре

Представителя рода Кеннеди, внучатого племянника 35-го президента США, арестовали в США за драку в баре.

Инцидент произошел в Аспене, штат Колорадо. 22-летнего Джона Кеннеди арестовали за потасовку на улице рядом с одним из американских баров. Кроме того, он оказал сопротивление при задержании прибывшими на место инцидента полицейским.

Кенеди предъявили обвинение в хулиганстве, судебное слушание по его делу пройдет 22 февраля, сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Газету.ru».