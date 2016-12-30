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Внучатого племянника Джона Кеннеди арестовали за драку в баре

Кеннеди-младшему предъявили обвинение в хулиганстве

Представителя рода Кеннеди, внучатого племянника 35-го президента США, арестовали в США за драку в баре.

Инцидент произошел в Аспене, штат Колорадо. 22-летнего Джона Кеннеди арестовали за потасовку на улице рядом с одним из американских баров. Кроме того, он оказал сопротивление при задержании прибывшими на место инцидента полицейским.

Кенеди предъявили обвинение в хулиганстве, судебное слушание по его делу пройдет 22 февраля, сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Газету.ru».

Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Внучатого племянника Джона Кеннеди арестовали за драку в баре

Кеннеди-младшему предъявили обвинение в хулиганстве

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