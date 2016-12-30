Генсек НАТО: бессмысленно сравнивать Россиию с ИГ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит угрозы для стран-участниц со стороны РФ и считает, что с Москвой необходимо поддерживать диалог.

«От России не исходит непосредственной угрозы для партнеров по альянсу. Россия является нашим соседом и останется нашим соседом, поэтому мы стараемся поддерживать диалог и стремимся к деэскалации», — цитирует Столтенберга ТАСС.

Генсеку НАТО также задали вопрос о том, кто, по его мнению, будет представлять в 2017 году более существенную угрозу для альянса — Россия или «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Столтенберг отметил, что «нет смысла сравнивать Россию с ИГ».