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Инфляция в России за 2016 год составила 5,4%: Росстат

Рост потребительских цен по его итогам замедлился более чем вдвое

Накопленная инфляция в России по итогам 2016 года составила 5,4%, сообщил в пятницу Росстат со ссылкой на свои предварительные расчеты.

До этого в 2015 году показатель был более чем вдвое выше - 12,9%.

«По предварительным данным <...> индекс потребительских цен в декабре 2016 года составит 100,4%, с начала года - 105,4%», - говорится в отчете ведомства.

Годом ранее рост потребительских цен в декабре был вдвое больше - 0,8% против 0,4%.

Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Инфляция в России за 2016 год составила 5,4%: Росстат

Рост потребительских цен по его итогам замедлился более чем вдвое

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