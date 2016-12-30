Инфляция в России за 2016 год составила 5,4%: Росстат

Накопленная инфляция в России по итогам 2016 года составила 5,4%, сообщил в пятницу Росстат со ссылкой на свои предварительные расчеты.

До этого в 2015 году показатель был более чем вдвое выше - 12,9%.

«По предварительным данным <...> индекс потребительских цен в декабре 2016 года составит 100,4%, с начала года - 105,4%», - говорится в отчете ведомства.



Годом ранее рост потребительских цен в декабре был вдвое больше - 0,8% против 0,4%.

