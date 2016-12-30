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Часть псковского завода «ПЭМЗ» будет продана на торгах

Аукцион пройдет в Москве 25 января

Один из корпусов псковского завода «ПЭМЗ» выставили на торги по продаже арестованного имущества.

Они пройдут в Москве 25 января, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на областное управление ФССП.

Начальная цена помещения площадью 14 тыс. 348 кв. м составляет 230 млн рублей.

Напомним, в начале ноября стало известно о финансовых проблемах АО «Псковский электромашиностроительный завод».

С октября работникам не выплачивали зарплату. Тогда задолженность составляла более 8,5 млн рублей.

В отношении директора предприятия было возбуждено дело об административном правонарушении.

Позже  нарушения закона на предприятии были устранены.

Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Часть псковского завода «ПЭМЗ» будет продана на торгах

Аукцион пройдет в Москве 25 января

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