В Амурской области откроется современный культурный центр

В городе Белогорске Амурской области подписан акт ввода в эксплуатацию Центра культурного развития, который построили за один год в парке имени Дзержинского.

В новом здании общей площадью около 1,5 тыс. кв. м будут репетировать и выступать местные творческие коллективы, сообщает ИА «Амур.инфо».



А актовом зале смонтировано сценическое оборудование, в том числе - штанкетные и софитные подъемы над сценой, а также привод дороги занавеса. Такой современной площадки в Белогорске ранее не было.



Общая стоимость работ составила около 100 млн рублей, из них 25 млн город получил из областного бюджета.



Единственный на Дальнем Востоке Центр культурного развития создан по пятилетней муниципальной программе, направленной на развитие искусства в Белогорске.