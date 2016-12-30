Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
30 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

В новом терминале Емельяново будет пятиуровневый досмотр багажа

Пассажиропоток аэровокзального комплекса Красноярска составит до 3,5 млн человек в год

В новом терминале красноярского аэропорта Емельяново будет пятиуровневая система досмотра багажа. В аэровокзальном комплексе будет шесть телетрапов, 21 лифт и пять эскалаторов. На первом этаже расположатся стойки регистрации, на втором будет общий зал ожидания.

Третий этаж нового терминала займут пункты досмотра и залы вылета, четвертый — залы повышенной комфортности. Аэровокзальный комплекс будет принимать внутренние и международные рейсы. Пассажиропоток составит до 3,5 млн человек в год.

Объект введут в эксплуатацию в декабре 2017 года. Директор аэропорта Андрей Метцлер заявил, что новый аэропорт станет самой современной и функциональной воздушной гаванью на востоке страны.

Как передает Сибирское агентство новостей, в настоящее время в нем завершаются основные работы по строительству фасада. Строители переходят к монтажу электрики и инженерных коммуникаций.

Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

В новом терминале Емельяново будет пятиуровневый досмотр багажа

Пассажиропоток аэровокзального комплекса Красноярска составит до 3,5 млн человек в год

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Владимир Васильев

политолог

Все мнения

Мнение

Антон Дроздов

глава Пенсионного фонда РФ

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Олег Сафонов

глава Ростуризма

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке