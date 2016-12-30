В новом терминале Емельяново будет пятиуровневый досмотр багажа

В новом терминале красноярского аэропорта Емельяново будет пятиуровневая система досмотра багажа. В аэровокзальном комплексе будет шесть телетрапов, 21 лифт и пять эскалаторов. На первом этаже расположатся стойки регистрации, на втором будет общий зал ожидания.



Третий этаж нового терминала займут пункты досмотра и залы вылета, четвертый — залы повышенной комфортности. Аэровокзальный комплекс будет принимать внутренние и международные рейсы. Пассажиропоток составит до 3,5 млн человек в год.



Объект введут в эксплуатацию в декабре 2017 года. Директор аэропорта Андрей Метцлер заявил, что новый аэропорт станет самой современной и функциональной воздушной гаванью на востоке страны.

Как передает Сибирское агентство новостей, в настоящее время в нем завершаются основные работы по строительству фасада. Строители переходят к монтажу электрики и инженерных коммуникаций.

