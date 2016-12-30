Федерация футбола Руанды будет наказывать колдунов

Федерация футбола Руанды приняла решение наказывать штрафами за попытки повлиять на исходы матчей с помощью магии.

Отдельного футболиста будут штрафовать на 15 евро, тренера — на 232, команду — на 580, передает Mirror.

Во время недавнего матча национального чемпионата «Мукура Виктори» — «Рейон Спор» нападающий одной из команд подбежал к штанге чужих ворот и что-то зарыл в землю. Совпадение или нет: вскоре после этого он действительно забил гол.

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