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Два самолета в Якутии вернулись в аэропорт из-за поломок

Обе посадки прошли благополучно

Два самолета в Якутии из-за технических неполадок вернулись в пятницу в аэропорт Якутска.

Один из них — самолет Bombardier Q 400, следовавший рейсом № 423 из Якутска в Батагай, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности и благополучно приземлился в 09.57 по местному времени (02.57 мск). На борту находилось 64 пассажира и 2 члена экипажа. Резервное воздушное судно было назначено для вылета в 13.30 по местному времени.

Второй самолет, вернувшийся в аэропорт вылета из-за технических неполадок, — Ан-24. Он выполнял рейс № 417 из Якутска в Мома через Усть-Неру. Самолет вылетел в 07.30 по местному времени, однако вынужден был вернуться в аэропорт Якутска из-за отказа правого двигателя, сообщает агентство ПРАЙМ. Он благополучно приземлился в 08.08. На борту находилось 19 пассажиров и 4 члена экипажа. Резервное воздушное судно было назначено для вылета в 11.00 по местному времени.

По данному факту возвращения самолетов из-за неполадок назначенная специальная комиссия, которая установит причины инцидентов.

Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Два самолета в Якутии вернулись в аэропорт из-за поломок

Обе посадки прошли благополучно

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