Глава Крыма пообещал в 2017 году продолжить увольнения чиновников

Деятельность муниципальных руководителей Крыма будет оценена в конце 2017 года, главы регионов с худшими показателями будут уволены. По итогам 2016-го своих должностей уже лишились глава администрации Алушты Игорь Сотов и глава администрации Бахчисарайского района Виктор Князев, передает ИА «Крыминформ».



Как заявил руководитель региона Сергей Аксенов, сейчас в Крыму остаются несовершенными критерии оценки работы республиканских и муниципальных чиновников. По его словам, квалификация многих представителей власти не соответствует требованиям XXI века.



По итогам следующего года оценки будут ставить всем должностным лицам, руководителям органов исполнительной власти, муниципальных образований, в том числе главе администрации Симферополя Геннадию Бахареву, подчеркнул Аксенов.