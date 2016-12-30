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Глава Крыма пообещал в 2017 году продолжить увольнения чиновников

Руководители администраций Алушты и Бахчисарайского района были сняты с занимаемых должностей из-за плохих показателей

Деятельность муниципальных руководителей Крыма будет оценена в конце 2017 года, главы регионов с худшими показателями будут уволены. По итогам 2016-го своих должностей уже лишились глава администрации Алушты Игорь Сотов и глава администрации Бахчисарайского района Виктор Князев, передает ИА «Крыминформ».

Как заявил руководитель региона Сергей Аксенов, сейчас в Крыму остаются несовершенными критерии оценки работы республиканских и муниципальных чиновников. По его словам, квалификация многих представителей власти не соответствует требованиям XXI века.

По итогам следующего года оценки будут ставить всем должностным лицам, руководителям органов исполнительной власти, муниципальных образований, в том числе главе администрации Симферополя Геннадию Бахареву, подчеркнул Аксенов.

Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Глава Крыма пообещал в 2017 году продолжить увольнения чиновников

Руководители администраций Алушты и Бахчисарайского района были сняты с занимаемых должностей из-за плохих показателей

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