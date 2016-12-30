Американские спецслужбы рассекретили детали хакерских атак РФ

ФБР и министерство внутренней безопасности США опубликовали 13-страничный доклад, который призван доказать причастность России к кибератакам.



В документе сообщается, что хакерские атаки начались летом 2015 года, когда хакеры, сотрудничающие со спецслужбами РФ, разослали более чем 1 тыс. сотрудников правительственных учреждений и политических объединений США электронные письма, содержащие вредоносные программы.

Открывшие такое письмо обеспечивали киберпреступникам доступ материалам Национального комитета Демократической партии. Информация затем была распространена в ущерб кампании Хиллари Клинтон.

Основной целью операции называют вмешательство в выборы главы государства.

