Американские спецслужбы рассекретили детали хакерских атак РФ

Основной целью полагают вмешательство в президентские выборы в США
ФБР и министерство внутренней безопасности США опубликовали 13-страничный доклад, который призван доказать причастность России к кибератакам.
В документе сообщается, что хакерские атаки начались летом 2015 года, когда хакеры, сотрудничающие со спецслужбами РФ, разослали более чем 1 тыс. сотрудников правительственных учреждений и политических объединений США электронные письма, содержащие вредоносные программы.
Открывшие такое письмо обеспечивали киберпреступникам доступ материалам Национального комитета Демократической партии. Информация затем была распространена в ущерб кампании Хиллари Клинтон.
Основной целью операции называют вмешательство в выборы главы государства.