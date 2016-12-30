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Американские спецслужбы рассекретили детали хакерских атак РФ

Основной целью полагают вмешательство в президентские выборы в США

ФБР и министерство внутренней безопасности США опубликовали 13-страничный доклад, который призван доказать причастность России к кибератакам.

В документе сообщается, что хакерские атаки начались летом 2015 года, когда хакеры, сотрудничающие со спецслужбами РФ, разослали более чем 1 тыс. сотрудников правительственных учреждений и политических объединений США электронные письма, содержащие вредоносные программы.

Открывшие такое письмо обеспечивали киберпреступникам доступ материалам Национального комитета Демократической партии. Информация затем была распространена в ущерб кампании Хиллари Клинтон.

Основной целью операции называют вмешательство в выборы главы государства.

Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Американские спецслужбы рассекретили детали хакерских атак РФ

Основной целью полагают вмешательство в президентские выборы в США

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