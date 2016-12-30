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Ворона не пустила эстонца в Россию, отобрав у него паспорт на границе

У контрольно-пропускного пункта птица выкрала документ и разорвала его в клочья

Птица лишила гражданина Эстонии, ехавшего в Санкт-Петербург, основного документа прямо перед пунктом паспортного контроля на границе. Как сообщают ИА «Невские новости», несколько дней назад мужчина с паспортом вышел из автомобиля у пункта контроля, расположенного на открытом воздухе. Неожиданно к нему подлетела птица и вырвала паспорт у него из рук.

Удерживая паспорт в клюве, ворона с чужим документов залетела на высокое дерево и уселась там наблюдать за действиями людей внизу. Те безуспешно пытались приманить пернатую воровку, но только испугали птицу, и она с документом улетела.

Найти паспорт гражданина Эстонии в окрестностях контрольно-пропускного пункта в тот день так и не удалось. Пограничники не позволили мужчине пересечь границу, он отправился на родину восстанавливать украденный документ.

Через два дня паспорт все-таки был найден неподалеку от границы с Ленинградской областью, правда, он был разорван в мелкие клочья.

Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Ворона не пустила эстонца в Россию, отобрав у него паспорт на границе

У контрольно-пропускного пункта птица выкрала документ и разорвала его в клочья

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