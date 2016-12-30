Полиция не стала заводить дело о вымогательстве против Маруани

Московская полиция отказалась возбуждать уголовное дело о вымогательстве против Дидье Маруани. На возбуждении уголовного дела против лидера группы Space и юриста Игоря Трунова настаивал Филипп Киркоров.



Полиция мотивировала отказ отсутствием состава преступления, заявил Трунов. Он также отметил, что полиция продолжает проверку по делу о ложном доносе со стороны Киркорова по заявлению Маруани.

Сотрудники столичной полиции задержали Дидье Марунаи и юриста Игоря Трунова 29 ноября в отделении Сбербанка в центре Москвы. Там лидер группы Space с юристом собирался встретиться с Филиппом Киркоровым для подписания мирового соглашения по иску о нарушении им авторских прав при исполнении песни «Жестокая любовь». По мнению Маруани, песня является переработкой его композиции Symphonic Space Dream. По словам Киркорова, Маруани собирался взыскать с него $75 млн, однако позже согласился на компенсацию в размере €1 млн, после чего Киркоровым и было подано заявление о вымогательстве.

Киркоров утверждает, что не переписывался с Маруани, а от его имени с французском музыкантом общались пранкеры Лексус и Вован. Последние якобы предоставили Киркорову все материалы, когда ситуация зашла слишком далеко, сообщает телеканал «360».

По мнению Филиппа Киркоров, все обвинения в плагиате абсурдны, тем более что песня исполняется уже 15 лет.