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Вице-мэр Краснодара арестована за превышение должностных полномочий

Ольгу Яковлеву подозревают в незаконной передаче земельного участка коммерческим структурам

Заместителя главы города Краснодара Ольгу Яковлеву арестовали на два месяца за незаконную передачу земельного участка коммерческим структурам. Об сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах края.

Чиновницу арестовали по ст. 286.1 УК РФ на два месяца. В ближайшее время Ольгу Яковлеву отстранят от работы. Такое решение принял глава Краснодара Владимир Евланов, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Глава города знает о действиях следственных органов, о принятом Краснодарским краевым судом решении. Рассчитываем на объективное и тщательное расследование всех обстоятельств этого дела», — цитирует первого замглавы города Сергея Васина ИА KrasnodarMedia.

Ольга Яковлева курирует в Краснодаре работу по правовым вопросам, вопросам муниципальной собственности и городских земель, финансовый контроль. Пост заместителя главы администрации Краснодара она заняла в декабре прошлого года.

Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Вице-мэр Краснодара арестована за превышение должностных полномочий

Ольгу Яковлеву подозревают в незаконной передаче земельного участка коммерческим структурам

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