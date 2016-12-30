Вице-мэр Краснодара арестована за превышение должностных полномочий

Заместителя главы города Краснодара Ольгу Яковлеву арестовали на два месяца за незаконную передачу земельного участка коммерческим структурам. Об сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах края.

Чиновницу арестовали по ст. 286.1 УК РФ на два месяца. В ближайшее время Ольгу Яковлеву отстранят от работы. Такое решение принял глава Краснодара Владимир Евланов, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Глава города знает о действиях следственных органов, о принятом Краснодарским краевым судом решении. Рассчитываем на объективное и тщательное расследование всех обстоятельств этого дела», — цитирует первого замглавы города Сергея Васина ИА KrasnodarMedia.

Ольга Яковлева курирует в Краснодаре работу по правовым вопросам, вопросам муниципальной собственности и городских земель, финансовый контроль. Пост заместителя главы администрации Краснодара она заняла в декабре прошлого года.