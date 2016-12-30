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Суд отказал в аресте замглавы Роспотребнадзора Иркутской области

Ранее Михаилу Лужнову не могли вынести приговор из-за его госпитализации

Кировский районный суд Иркутска отказал в аресте заместителя руководителя регионального управления Роспотребнадзора Михаила Лужнова. Он был задержан по делу о массовом отравлении «Боярышником».

Напомним, 27 декабря райсуд не смог рассмотреть ходатайство следствия из-за госпитализации Лужнова с сердечным приступом.

Замглавы управления Роспотребнадзора по Иркутской области Михаил Лужнов подозревается в халатности по делу о массовых отравлениях жителей Иркутска от косметического средства «Боярышник». В отношении него возбуждено уголовное дело, пишет ИА FlashSiberia.

По данным следствия, Михаил Лужнов не принял необходимых мер по проверке поступивших обращений. Кроме того, в городском департаменте развития предпринимательства и потребительского рынка отметили, что Роспотребнадзор отказал им в проверке законности продажи «Боярышника».   

Всего по этому делу задержаны 22 человека. Восьми из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Девять человек находятся под домашним арестом, пять — под подпиской о невыезде.

По последним данным, от отравления суррогатным концентратом в Иркутске пострадали 123 человека, из которых 76 скончались.

Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Суд отказал в аресте замглавы Роспотребнадзора Иркутской области

Ранее Михаилу Лужнову не могли вынести приговор из-за его госпитализации

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