Суд отказал в аресте замглавы Роспотребнадзора Иркутской области

Кировский районный суд Иркутска отказал в аресте заместителя руководителя регионального управления Роспотребнадзора Михаила Лужнова. Он был задержан по делу о массовом отравлении «Боярышником».



Напомним, 27 декабря райсуд не смог рассмотреть ходатайство следствия из-за госпитализации Лужнова с сердечным приступом.



Замглавы управления Роспотребнадзора по Иркутской области Михаил Лужнов подозревается в халатности по делу о массовых отравлениях жителей Иркутска от косметического средства «Боярышник». В отношении него возбуждено уголовное дело, пишет ИА FlashSiberia.

По данным следствия, Михаил Лужнов не принял необходимых мер по проверке поступивших обращений. Кроме того, в городском департаменте развития предпринимательства и потребительского рынка отметили, что Роспотребнадзор отказал им в проверке законности продажи «Боярышника».



Всего по этому делу задержаны 22 человека. Восьми из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Девять человек находятся под домашним арестом, пять — под подпиской о невыезде.

По последним данным, от отравления суррогатным концентратом в Иркутске пострадали 123 человека, из которых 76 скончались.