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Ростехнадзор предлагает запретить газ в многоквартирных домах

С инициативой запрета использования газа выступил руководитель ведомства Алексей Алешин, увидевший альтернативу в электробытовых приборах

Руководитель Ростехнадзора Алексей Алешин выступил за запрет на использование природного газа в многоквартирных жилых домах. Свою инициативу по «исключению пожаров и взрывов» Алешин изложил в письме депутату Госдумы Валерию Рашкину.

Выдержку из письма приводит на своем сайте RT.

По сведениям «Федерального агентство новостей», запрет на использование газа может коснуться как уже эксплуатируемых зданий, так и вновь строящихся. Речь идет о природном газе, используемом россиянами для приготовления пищи и горячего водоснабжения (в газовых колонках).

Пресс-секретарь Ростехнадзора Юлия Непоседова заявила, что «Ростехнадзор принял участие в обсуждении запрета использования газа в многоквартирных жилых домах», передает ТАСС.

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Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Ростехнадзор предлагает запретить газ в многоквартирных домах

С инициативой запрета использования газа выступил руководитель ведомства Алексей Алешин, увидевший альтернативу в электробытовых приборах

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