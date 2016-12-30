Ростехнадзор предлагает запретить газ в многоквартирных домах

Руководитель Ростехнадзора Алексей Алешин выступил за запрет на использование природного газа в многоквартирных жилых домах. Свою инициативу по «исключению пожаров и взрывов» Алешин изложил в письме депутату Госдумы Валерию Рашкину.

Выдержку из письма приводит на своем сайте RT.

По сведениям «Федерального агентство новостей», запрет на использование газа может коснуться как уже эксплуатируемых зданий, так и вновь строящихся. Речь идет о природном газе, используемом россиянами для приготовления пищи и горячего водоснабжения (в газовых колонках).

Пресс-секретарь Ростехнадзора Юлия Непоседова заявила, что «Ростехнадзор принял участие в обсуждении запрета использования газа в многоквартирных жилых домах», передает ТАСС.