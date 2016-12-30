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Росгвардию привлекут к охране порядка в новогодние праздники в Пскове

Все правоохранительные органы уже перешли на усиленный режим несения службы

Мероприятия, подразумевающие массовое скопление людей, запланированы на 31 декабря и 1 января в Псковской области. Наиболее крупные пройдут в столице региона.

В этом году к охране порядка решено было привлечь бойцов Росгвардии.

Также правоохранителям будут помогать военнослужащими специальной моторизованной воинской части Северо-Западного округа войск национальной гвардии, сообщает Псковское агентство информации.

В общей сложности в этом году порядка 1,5 тыс сотрудников силовых структур будут обеспечивать безопасность в период новогодних каникул в Пскове.

Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Росгвардию привлекут к охране порядка в новогодние праздники в Пскове

Все правоохранительные органы уже перешли на усиленный режим несения службы

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