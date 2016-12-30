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Матч звезд КХЛ-2018 может пройти во Владивостоке

Руководство ХК «Адмирал» подало заявку на проведение турнира на домашней арене клуба

Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в 2018 году может пройти во Владивостоке. Руководство хоккейного клуба «Адмирал» подало заявку на проведение турнира на домашней арене клуба в «Фетисов Арене», сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.

«Мы считаем, что в свете двух ближайших зимних Олимпиад в соседних Корее (2018) и Китае (2022), а также стремительном развитии хоккея в Азии и на Дальнем Востоке было бы здорово и перспективно со всех точек зрения провести звездный поединок именно во Владивостоке», — приводит заявление клуба РИА PrimaMedia.

Руководство клуба в своем письме заверяет, что Владивосток обладает развитой инфраструктурой для организации спортивных мероприятий самого высокого уровня. Подчеркивается, что стремительно развивающиеся в Приморском крае хоккейные традиции, интерес и любовь жителей, обеспечивающих матчам команды стопроцентную посещаемость, сделают проведение турнира  незабываемым событием для всех его участников.

Матч звезд КХЛ — ежегодная товарищеская игра, проходящая с участием сильнейших хоккеистов Континентальной хоккейной лиги. Впервые Матч звезд состоялся 10 января 2009 года на Красной площади в Москве. 

Ближайший Матч звезд лиги КХЛ пройдет с 15 по 22 января 2017 года в Уфе в рамках Недели звезд хоккея, которая вместит в себя Кубок вызова Молодежной хоккейной лиги и Матч всех звезд Женской хоккейной лиги.

Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Матч звезд КХЛ-2018 может пройти во Владивостоке

Руководство ХК «Адмирал» подало заявку на проведение турнира на домашней арене клуба

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