Киев будет судиться с Россией по Договору о дружбе

Украина подаст иск к России в международный суд по нарушению Договора о дружбе, сотрудничестве о партнерстве. Замминистра иностранных дел страны Вадим Пристайко заявил, что Киев готовил иск в течение года.

Дипломат отметил, что существует договор, в котором прописано, что «Россия уважает территориальную целостность и нерушимость существующих границ», сообщает ТАСС.



Пристайко уточнил, что разрывать Договор о дружбе Украина не планирует, так как именно этот документ дает правовые основания для продолжения судов с Россией.

18 марта 2014 года по итогам референдумов, проведенных в Крыму и Севастополе, президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ.