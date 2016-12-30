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Киев будет судиться с Россией по Договору о дружбе

Киев работал над иском в течение года, сказал замминистра иностранных дел страны Вадим Пристайко

Украина подаст иск к России в международный суд по нарушению Договора о дружбе, сотрудничестве о партнерстве. Замминистра иностранных дел страны Вадим Пристайко заявил, что Киев готовил иск в течение года.

Дипломат отметил, что существует договор, в котором прописано, что «Россия уважает территориальную целостность и нерушимость существующих границ», сообщает ТАСС.

Пристайко уточнил, что разрывать Договор о дружбе Украина не планирует, так как именно этот документ дает правовые основания для продолжения судов с Россией.

18 марта 2014 года по итогам референдумов, проведенных в Крыму и Севастополе, президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ.

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Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Киев будет судиться с Россией по Договору о дружбе

Киев работал над иском в течение года, сказал замминистра иностранных дел страны Вадим Пристайко

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