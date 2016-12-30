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СК РФ проводит проверку по факту массового падения детей с эскалатора

Инцидент произошел в Ставропольском крае

Следователи расследуют уголовное дело по факту массового падения детей с эскалатора одного из торговых центров Ставрополя. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

Инцидент произошел 29 декабря в торговом центре «Европейский». Учащихся двух третьих классов средней общеобразовательной школы № 37 привели туда в кинотеатр в рамках организованного школой культурно-массового мероприятия. 44 школьников сопровождала учительница — их классный руководитель.

После просмотра фильма дети стали спускаться по эскалатору, однако в какой-то момент дети начали падать и образовалась давка. В результате инцидента несколько детей получили травмы различной степени тяжести, пятерых из них доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Как сообщает «Интерфакс», пострадавшие получили переломы и рваные раны.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Сотрудники правоохранительных органов провели допрос свидетелей и преподавателя, провели обыск в школе, в ходе которого были «изъяты документы по организации вышеуказанного культурно-массового мероприятия», сообщает телеканал «360».

Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

СК РФ проводит проверку по факту массового падения детей с эскалатора

Инцидент произошел в Ставропольском крае

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