Счетная палата проверила ВЭБ как институт развития

Коллегия счетной палаты РФ рассмотрела отчет о результатах проверки Внешэкономбанка как института развития.

В настоящий момент Внешэкономбанк не включен в систему формирования государством стратегических решений как самостоятельный субъект, также для него не были определены государственные стратегические ориентиры по долгосрочным приоритетам развития в части отраслевой структуры и товарной номенклатуры, поэтому они не заложены в собственные стратегии ВЭБа. Поэтому Внешэкономбанк не может адекватно планировать свою деятельность в соответствии с общегосударственными стратегическими целями.

Проверка выявила, что ни одна из стратегий банка, действовавших с 2008 года, не была завершена в установленный срок.