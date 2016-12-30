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Счетная палата проверила ВЭБ как институт развития

СП выявила множество нарушений и решила направить представление

Коллегия счетной палаты РФ рассмотрела отчет о результатах проверки Внешэкономбанка как института развития.

В настоящий момент Внешэкономбанк не включен в систему формирования государством стратегических решений как самостоятельный субъект, также для него не были определены государственные стратегические ориентиры по долгосрочным приоритетам развития в части отраслевой структуры и товарной номенклатуры, поэтому они не заложены в собственные стратегии ВЭБа. Поэтому Внешэкономбанк не может адекватно планировать свою деятельность в соответствии с общегосударственными стратегическими целями.

Проверка выявила, что ни одна из стратегий банка, действовавших с 2008 года, не была завершена в установленный срок.

Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Счетная палата проверила ВЭБ как институт развития

СП выявила множество нарушений и решила направить представление

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