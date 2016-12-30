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Спасатели в Москве выехали на место падения человека под лед

Об инциденте сообщил источник в экстренных службах

Спасатели выехали на место предполагаемого падения человека под лед на пруду в столичном районе Зюзино. Об этом сообщил источник в экстренных службах Москвы.

«На улице Большая Юшуньская на пруду человек провалился под лед», — цитирует агентство городских новостей «Москва» слова источника.

На место инцидента отправились спасатели МЧС, сообщает телеканал «360». Подробности произошедшего уточняются.

В ночь на субботу и в новогоднюю ночь в Москве ожидается плюсовая температура — термометры покажут около плюс 1 градуса.

Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Спасатели в Москве выехали на место падения человека под лед

Об инциденте сообщил источник в экстренных службах

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