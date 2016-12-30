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«МегаФон» будет брать плату с абонентов, не пользующихся его услугами

Изменения в условиях ряда тарифных планов вступят в силу с 13 января

В новом году оператор «МегаФон» вводит плату для абонентов, которые не пользуются услугами связи в течение трех месяцев.

Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Изменения в условиях нескольких тарифных планов вступают в силу с 13 января. Это касается всех тарифных планов, кроме линейки «Все включено».

«В случае неиспользования услуг связи более 90 календарных дней подряд для абонентов голосовых тарифных планов и более 180 календарных дней подряд абонентов тарифных планов передачи данных будет начисляться абонентская плата в размере 5 рублей в сутки», — говорится в сообщении оператора.

Абонентская плата будет взиматься до достижения порога отключения. Эти изменения могут также повлиять на динамику абонентской базы оператора.

На российском рынке связи действует стандарт, согласно которому операторы исключают абонента из своей базы, если он не пользуется их услугами в течение трех месяцев. Вводя новые условия, «МегаФон» фактически продлевает этот срок.

Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

«МегаФон» будет брать плату с абонентов, не пользующихся его услугами

Изменения в условиях ряда тарифных планов вступят в силу с 13 января

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