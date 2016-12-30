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Украина ограничила ввоз российских книг на территорию страны

Соответствующее распоряжение подписал президент Петр Порошенко

Украинский президент Петр Порошенко подписал закон, ограничивающий ввоз на Украину «иностранной продукции антиукраинского содержания», который был принят Верховной радой 8 декабря.

Закон вносит изменения в несколько других законов, в частности «О печатных СМИ (прессе) на Украине», «Об издательском деле», «О перечне документов разрешительного характера в сфере хозяйственной деятельности», передает ТАСС.

Документ запрещает «использование печатных СМИ и издательской продукции для призывов к захвату власти, насильственного изменения конституционного строя или территориальной целостности Украины», а также пропаганды войны, жестокости и насилия, разжигания расовой, национальной, религиозной вражды.

Также запрещается пропаганда в печатной продукции коммунистического, тоталитарного, национал-социалистического режимов и их символики, популяризация или пропаганда органов государства-агрессора, работников советских органов государственной безопасности.

Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Украина ограничила ввоз российских книг на территорию страны

Соответствующее распоряжение подписал президент Петр Порошенко

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