Украина ограничила ввоз российских книг на территорию страны

Украинский президент Петр Порошенко подписал закон, ограничивающий ввоз на Украину «иностранной продукции антиукраинского содержания», который был принят Верховной радой 8 декабря.

Закон вносит изменения в несколько других законов, в частности «О печатных СМИ (прессе) на Украине», «Об издательском деле», «О перечне документов разрешительного характера в сфере хозяйственной деятельности», передает ТАСС.

Документ запрещает «использование печатных СМИ и издательской продукции для призывов к захвату власти, насильственного изменения конституционного строя или территориальной целостности Украины», а также пропаганды войны, жестокости и насилия, разжигания расовой, национальной, религиозной вражды.



Также запрещается пропаганда в печатной продукции коммунистического, тоталитарного, национал-социалистического режимов и их символики, популяризация или пропаганда органов государства-агрессора, работников советских органов государственной безопасности.

