Чехия передала России обвиняемого в участии в НВФ

Власти Чехии передали в пятницу российской стороне Тагира Исрапилова, обвиняемого в участии в незаконном вооруженном формировании и в посягательстве на жизнь сотрудника полиции. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России.

Компетентные органы Чехии экстрадировали Тагира Исрапилова в Россию по требованию Генеральной прокуратуры РФ.



«Он обвиняется в совершении сразу нескольких тяжких преступлений, совершенных в Дагестане», — цитирует ТАСС официального представителя ведомства Александра Куренного.

Тагир Исрапилов, находившийся в международном розыске, обвиняется по трем статьям УК РФ: «Посягательство нажизнь сотрудника правоохранительного органа», «Участие в незаконном вооруженном формировании» и «Участие в устойчивой вооруженной группе», сообщает телеканал «360».