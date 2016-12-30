Сотрудники московской автомойки угнали авто, чтобы украсть елки

Московские полицейские задержали сотрудников автомойки, которые подозреваются в угоне машины клиента и похищении новогодних елок.

«Сотрудники ОМВД России по району Строгино Москвы задержали двоих мужчин по подозрению в хищении новогодних елок и угоне иномарки», — сообщил начальник пресс-службы столичной полиции Александр Князев, передает ТАСС.

Он отметил, что в полицию обратился охранник елочного базара, который сообщил о хищении четырех елок.

Полицейским удалось задержать двоих подозреваемых, ими оказались 31-летний и 28-летний жители Москвы.

«Сотрудники полиции установили, что злоумышленники, находясь на рабочем месте, воспользовались отсутствием хозяина автомобиля марки Volvo и угнали иномарку. Проехав на рынок, мужчины похитили елки, после чего вернули машину на автомойку», — сообщил Князев.

Возбуждены уголовные дела.

