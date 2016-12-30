Лукашенко поделился своей новогодней мечтой

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко признался, что лучшим подарком для него на Новый год было бы достижение средней зарплаты по стране до $500 в месяц.



О своем новогоднем желании он рассказал в ходе посещения Николаевщинского дома-интерната для ветеранов войны, труда и инвалидов.



«Да, есть — это $500 в среднем. Это был бы для меня подарок, я об этом мечтаю», — ответил белорусский лидер на вопрос журналистов о подарке мечты.



Он добавил, что для достижения указанной цели предстоит приложить «колоссальные, неимоверные усилия».



«Кто в это не верит — я сожалею. Кто призван это сделать, но не хочет — с ними мы расстанемся. Чего бы нам это ни стоило, мы будет идти к этой цели», — цитирует Лукашенко БелТА.



Ранее белорусский президент заявил, что средняя зарплата гражданина Белоруссии составляет примерно $400 в месяц, однако в следующем году глава республики поставил задачу «умереть, но выйти на 500».

