Фонд Доктора Лизы продолжит эвакуацию тяжелобольных детей из Донецка

Благотворительный фонд Елизаветы Глинки «Справедливая помощь» продолжит в рабочем порядке эвакуацию раненых и тяжелобольных детей из Донецка. Эвакуация запланирована на конец января.

Также уже сформирован очередной гуманитарный груз для госпиталя Тишрин в Сирии.

Об этом сообщается на сайте фонда.

«Очередной гуманитарный груз для Тишринского госпиталя в Сирии уже сформирован, эвакуация раненых и тяжелобольных детей из Донецка будет произведена в рабочем порядке в конце января 2017 года», — говорится в заявлении.

Также сообщается, что все текущие проекты благотворительного фонда продолжают работать. Дом милосердия в столице, созданный Доктором Лизой, также продолжает функционировать, а его постояльцы обеспечены всем необходимым.