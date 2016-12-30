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Открыт технический пуск нового участка Калининско-Солнцевской линии

Протяженность участка от «Парка Победы» до станции «Раменки» составила более 7 км

Технический пуск нового участка Калининско-Солнцевской линии столичного метрополитена открыл 30 декабря мэр Москвы Сергей Собянин. Протяженность участка от станции «Парк Победы» до станции «Раменки» составила больше 7 км. Об этом сообщил портал мэра Москвы.

На новом участке откроют две новые станции — «Минскую» и «Ломоносовский проспект». По словам Сергея Собянина, ведется строительство самой протяженной линии столичной подземки — от «Делового центра» до «Солнцева» и «Рассказовки». Он также отметил, что был дополнительно построен тоннель от «Парка Победы» до «Делового центра» для обеспечения движения и примыкания к станции, сообщает телеканал «360».

Для пассажиров станции запустят в конце января — начале февраля 2017 года.

Калининско-Солнцевская ветка метро протянется в Подмосковье вплоть до «Рассказовки». Завершить строительство линии должны в 2020 году.

Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Открыт технический пуск нового участка Калининско-Солнцевской линии

Протяженность участка от «Парка Победы» до станции «Раменки» составила более 7 км

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