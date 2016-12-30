Челябинских обезьян закрыли на карантин

В Челябинском зоопарке закрыли обезьянник. Решение было принято в целях профилактики гриппа и ОРВИ у питомцев. В городе превышен эпидемический порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, пишет ИА «Урал-пресс-информ».

За неделю, с 19 по 25 декабря, специалисты зафиксировали увеличение количества пациентов с простудными заболеваниями на 20%. Кроме того, выявлен 31 случай гриппа.

Сам зоопарк не работает только в первый день нового года. В остальные дни новогодних каникул учреждение будет принимать посетителей в обычном режиме.

