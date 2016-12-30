Более 80 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

В московских аэропортах Домодедово и Шереметьево больше 60 рейсов задержаны и больше 20 отменены. Об этом сообщает сервис «Яндекс.расписание».

По данным на 17.49, 49 рейсов задержали в Домодедово, пять отменили. В Шереметьево задержали 13 и отменили 21.

Соблюдение прав пассажиров в связи с задержками и отменами более 80 авиарейсов в столичных аэропортах 30 декабря 2016 года находится под контролем Московской прокуратуры по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. В пресс-службе прокуратуры также подчеркнули, что в случае выявления нарушений последуют меры прокурорского реагирования, сообщает телеканал «360» со ссылкой на «РИА Новости».