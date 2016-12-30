Путин не поздравил Порошенко с наступающим Новым годом

Российский президент Владимир Путин направил новогодние поздравления главам государств и руководителям международных организаций.

Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом и Рождеством руководителей всех стран, кроме президента Украины Петра Порошенко.

Поздравительные телеграммы получат лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана и Туркмении. Послания, в частности, направлены президентам Южной Осетии, Венесуэлы, Турции, Финляндии, Индии, главам правительств Израиля и Японии, сообщает пресс-служба Кремля.

Также президент РФ направил поздравления папе Римскому Франциску и премьер-министру Великобритании Терезе Мэй. Также Путин поздравил канцлера Германии Ангелу Меркель, короля Испании Филиппа VI, председателя КНР Си Цзиньпина, избранного президента США Дональда Трампа, председателя Государственного совета и Совета министров Кубы Рауля Кастро.