Житель Папуа-Новой Гвинеи претендует на пост министра в Якутии

В Якутии по итогам собеседований определились шесть кандидатов на пост министра инвестиционного развития и предпринимательства. В их числе оказался кандидат из Папуа–Новой Гвинеи.

Всего было подано 31 заявление на вакантное министерское кресло. Из числа претендентов 8 кандидатов представили не все требуемые документы, поэтому к следующему этапу конкурса их не допустили. Для участия в следующем этапе отбора допущено 23 кандидата, отмечает ИА SakhaNews.

Критериями отбора на собеседовании стали знание английского языка, ключевой показатель эффективности (KPI – Key Performance indicator), потенциал и новизна подходов, ориентация на процесс и результат, жесткость позиции на посту министра, понимание экономики и специфики республики. В ходе общения претенденты поделились своим комплексным видением работы Министерства инвестиционного развития и предпринимательства региона.