Двое рабочих погибли в Обнинске при падении строительного лифта

Строительный лифт упал на стройке жилого дома в Калужской области, сообщает региональное управление СК РФ.

Погибли двое рабочих, следственный комитет проводит доследственную проверку. Инцидент произошел на стройке дома на пересечении проспекта Маркса и проспекта Ленина города Обнинск 30, уточняется в сообщении.

«При строительстве жилого дома на пересечении проспекта Маркса и проспекта Ленина города Обнинска 30 декабря 2016 года произошло падение строительного лифта», – сообщает Следственный комитет.



Отмечается, что лифт упал с высоты 13 этажа.