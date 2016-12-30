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Двое рабочих погибли в Обнинске при падении строительного лифта

Инцидент произошел в строящемся доме

Строительный лифт упал на стройке жилого дома в Калужской области, сообщает региональное управление СК РФ.

Погибли двое рабочих, следственный комитет проводит доследственную проверку. Инцидент произошел на стройке дома на пересечении проспекта Маркса и проспекта Ленина города Обнинск 30, уточняется в сообщении.

«При строительстве жилого дома на пересечении проспекта Маркса и проспекта Ленина города Обнинска 30 декабря 2016 года произошло падение строительного лифта», – сообщает Следственный комитет.

Отмечается, что лифт упал с высоты 13 этажа.

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Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Двое рабочих погибли в Обнинске при падении строительного лифта

Инцидент произошел в строящемся доме

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