Пранделли покидает пост главного тренера «Валенсии»

Он встал у руля испанской команды три месяца назад
Итальянский специалист Чезаре Пранделли покинул пост главного тренера испанского футбольного клуба «Валенсия».
Как сообщается на официальном сайте испанской команды, место 57-летнего итальянского наставника займет Сальвадор Гонсалес Марко, более известный как Воро. Он выступал в составе «Валенсии» в 1983-1993 годах.
Пранделли возглавил «летучих мышей» 1 октября текущего года. Он сумел добиться с командой лишь одной победы за три месяца. Его контракт был рассчитан до 2018 года.
В нынешнем сезоне «Валенсия» набрала 12 очков после 15 матчей и располагается на 17-м месте в чемпионате Испании.
Вместе с Пранделли сборная Италии заняла второе место на чемпионате Европы в 2012 году, а также завоевала бронзу Кубка конфедераций в 2013.
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